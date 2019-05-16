Новый удар по кошелькам! Цены на недефицитную в Молдове черешню достигают 280 леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Первая черешня уже появилась в некоторых магазинах Кишинёва. Стоимость одного килограмма импортированной из Греции черешни достигает 280 леев, а отечественную ягоду можно купить по цене 150 леев за килограмм.

Жителей страны возмутили высокие цены на весьма распространённую в Молдове черешню. Так, например, за 100 граммов черешни жителю нашей страны придётся заплатить около 30 леев, а стоимость одной ягодки составляет 2 лея. В другом магазине, который находится в секторе Рышкановка, за килограмм черешни просят 280 леев, передаёт tv8.md.

Напомним, что в Молдове было отмечено резкое повышение цен на картофель. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов считает, что главная причина этого явления – рост затрат на производство картофеля и сокращение посевных площадей. Президент Молдовы Игорь Додон не верит в то, что цены на картошку выросли “просто так”, он считает, что за этим стоит картельный сговор производителей.