Новый случай подозрения на корь зарегистрирован в Окнице у 6-летнего ребёнка

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Новый случай подозрения на корь зафиксирован в городе Отачь Окницкого района. Инфекция проявилась у 6-летнего ребёнка, который не был вакцинирован.

С начала февраля текущего года был зарегистрирован один случай кори в Кишинёве. Другой случай кори, зарегистрированный в Шолданештском районе, находится в процессе исследования. В период с 1 по 31 января 2019 года было зарегистрировано всего 2 случая кори, пишет jurnal.md.

Территории, где регистрировались случаи кори с 1 января 2018 года по сегодняшний день: Чадыр-Лунга (164), Вулканешты (35), Дрокия (21), Сороки (35), Унгены (20), Кишинёв (20), Тараклия (12), Кагул (10), Кантемир (10), Окница (7), Ниспорены (4), , Глодяны (3), Хынчешты (1), Рышканы (1), Тирасполь (1).