Новый «приятель» оставил жителя столицы без ноутбука и мобильного телефона (ВИДЕО)

Молодые люди познакомились на центральном автовокзале и решили вместе опрокинуть стаканчик-другой дома у жертвы.

22-летний житель столицы обратился в полицию с жалобой о том, что из его дома вынесли ноутбук и мобильный телефон, причинив ущерб на сумму в 6500 леев.

Как выяснилось, хозяин дома познакомился накануне с молодым человеком на центральном автовокзале в Кишиневе, после чего с новым «приятелем» решили купить в магазине выпивки и отправиться к нему домой. После посиделок доверчивый владелец жилища обнаружил пропажу.

Тех, кто узнал злоумышленника на видео, просят сообщить по номеру: 0 798 01 700. Конфиденциальность источника информации гарантируется.

Вору грозит за содеянное штраф в размере до 13 тысяч леев, 120-240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества или до 2 лет лишения свободы.