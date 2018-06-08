Новый приговор от ЕСПЧ: Молдове придется заплатить заключенной, больной раком

5 июня 2018 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу “Ботнарь против Молдовы”.

Заявительница Виорика Ботнарь, которая содержалась в исправительном учреждении в период с 2011 по 2016 гг, подала жалобу в ЕСПЧ, заявив, что бесчеловечные условия в пенитенциаре привели к ухудшению ее здоровья. Также ей не были предоставлены надлежащая медицинская помощь и эффективное средство защиты ее прав, сообщает Promo-Lex.

26 февраля 2003 года Виорике Ботнарь был поставлен диагноз “неходжкинская лимфома” – заболевание, являющееся разновидностью рака крови. Эта болезнь поразила ее селезенку, костный мозг и лимфатические узлы. У нее также был диагностирован хронический гепатит.

По словам заявителя, в период содержания под стражей медицинское лечение было прервано, и администрация отказалась перевести ее в больницу. После переведения в пенитенциар женщине не была оказана медицинская помощь, соответствующая ее состоянию.

Во время заключения состояние здоровья заявительницы ухудшилось, потому что у нее не было доступа к онкологу и химиотерапевту. В апреле 2013 года женщина прошла курс химиотерапии в больнице.

На основании двух выписок из медицинских карт заявительницы от 26 июня 2014 года и 9 июля 2015 года, заявительница нуждалась в специальном лечении в онкологическом институте, ее медицинское состояние было классифицировано как средней степени тяжести. Необходимое онкологическое лечение не было предоставлено ей в достаточном объеме.

Суд признал нарушение ст. 3 и 13 Конвенции и присудил Виорике Ботнарь 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1500 евро в виде расходов и издержек.