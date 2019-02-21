Новый приговор: осуждённому за двойное убийство дали 24 года тюрьмы

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Кишинёвский апелляционный суд отменил приговор 21-летнему подсудимому, который осенью прошлого года убил двух приятелей. Новый приговор предусматривает 24 года лишения свободы в тюрьме закрытого типа. Мужчина также обязан возместить пострадавшим сторонам моральный и материальный ущерб в размере 326 000 леев, пишет unimedia.info.

Инцидент произошёл 2 сентября 2018 года в одной из квартир на улице Трандафирилор сектора Ботаника. По данным следствия, обвиняемый и жертвы познакомились на дискотеке в столице, после чего вместе отправились домой к одному из ныне погибших. Воспользовавшись тем, что мужчины уснули под воздействием алкогольных напитков, обвиняемый зарезал их, украл имущество из квартиры на 37 000 леев и скрылся.

Тела погибших в возрасте 30 и 31 года обнаружила мать одного из них на следующий день после трагедии. Подозреваемый вскоре был идентифицирован и задержан. Стоит отметить, что он также проходит по 4 другим уголовным делам по фактам краж и грабежей.