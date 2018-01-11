Новый министр сельского хозяйства о своей должности: Я не хотел сюда приходить (ВИДЕО)

Новоиспеченный министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды утверждает, что не хотел работать в правительстве.

– Я не сильно хотел сюда (в правительство – прим.ред.) приходить, но я человек команды, и когда мне предложили здесь, в министерстве…Было много переговоров, после которых я решился, – сказал Ливиу Волконович для TV8.

Отметим, что Волконович является ректором Аграрного университета Молдовы. На должность министра он был предложен демократами.

Напомним, что глава государства категорически не согласился с кандидатурами новых министров и дважды отклонил их. Вместо Игоря Додона указ об их назначении подписал председатель парламента Андриан Канду.