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Новый министр сельского хозяйства о своей должности: Я не хотел сюда приходить (ВИДЕО)

Новый министр сельского хозяйства о своей должности: Я не хотел сюда приходить (ВИДЕО)

Новоиспеченный министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды утверждает, что не хотел работать в правительстве. 

– Я не сильно хотел сюда (в правительство – прим.ред.) приходить, но я человек команды, и когда мне предложили здесь, в министерстве…Было много переговоров, после которых я решился, – сказал Ливиу Волконович для TV8.

Отметим, что Волконович является ректором Аграрного университета Молдовы. На должность министра он был предложен демократами.

Напомним, что глава государства категорически не согласился с кандидатурами новых министров и дважды отклонил их. Вместо Игоря Додона указ об их назначении подписал председатель парламента Андриан Канду.

 

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