Новый КПП “Паланка” будет сдан в эксплуатацию до конца года (ВИДЕО)

Совместный с Украиной контрольно-пропускной пункт “Паланка” находится в стадии завершения работ по обустройству.

Территория строительства занимает площадь в 2,6 гектара и включает в себя административное здание с офисами для служащих, пункты контроля легковых и грузовых автомобилей, а также пункт контроля для пешеходов, пишет realitatea.md.

Также ведется строительство новой дороги, которая свяжет таможенный пост с шоссе Одесса–Рени. Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов выложил на своей странице в соцсети видео строительства этой дороги.