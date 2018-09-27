Новый КПП “Паланка” будет сдан в эксплуатацию до конца года (ВИДЕО)

Новый КПП “Паланка” будет сдан в эксплуатацию до конца года (ВИДЕО)

Совместный с Украиной контрольно-пропускной пункт “Паланка” находится в стадии завершения работ по обустройству.

Территория строительства занимает площадь в 2,6 гектара и включает в себя административное здание с офисами для служащих, пункты контроля легковых и грузовых автомобилей, а также пункт контроля для пешеходов, пишет realitatea.md.

Также ведется строительство новой дороги, которая свяжет таможенный пост с шоссе Одесса–Рени. Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов выложил на своей странице в соцсети видео строительства этой дороги.

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