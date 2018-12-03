Новый год на носу: на столичных рынках уже появляются живые ели (ВИДЕО)

За месяц до Нового года на столичных рынках уже стали продавать живые ели с корнями. Их предлагают частные предприниматели, которые выращивают деревья в собственных питомниках.

– Спиленные ёлки быстро осыпаются. А если ель с корнями посадить в горшок и поливать, то она простоит дольше, – говорит продавец Анна Хынку.

Однако столичные жители пока не спешат покупать ели в надежде на то, что чуть позже выбор будет больше.

– 350 леев за такую елку, вполне нормальная цена. Но я еще подожду, куплю попозже. Я хотел в горшке купить, чтобы постояла в доме, а потом пересажу ее в огород, – сказал потенциальный покупатель.

В государственных питомниках метровая елка в горшке стоит 300 леев, полутораметровые – 500, а трехметровые – полторы тысячи леев. Представители Moldsilva говорят, что предприниматели начали рубить елки на неделю раньше, потому что спешат их распределить по всем рынкам.

– Мы предлагали им начать вырубку после десятого, чтобы после 15 декабря выставить на продажу. Ведь чем больше они будут лежать на складе, тем хуже будет их внешний вид. Тем более что в декабре ожидаются плюсовые температуры, – сказал главный инженер лесхоза Страшен Сергей Кихай.

Госпредприятие Moldsilva выставит на продажу свыше 64 тысяч елей, на шесть тысяч больше, чем в прошлом году. А за незаконную вырубку деревьев нарушителям грозит от двух до 25 тысяч леев штрафа.