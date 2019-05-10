Новый антирекорд: в Молдове продаётся автомобиль со скрученным на 700 000 км пробегом

Новый антирекорд: в Молдове продаётся автомобиль со скрученным на 700 000 км пробегом

Одна из компаний, которая предоставляет услуги по проверке истории автомобиля, обнаружила беспрецедентный по своей наглости обман покупателя – скрученный на 700 000 километров пробег.

Как сообщает пресс-служба Национального центра защиты прав потребителя, на одометре одного из продаваемых в Молдове автомобиля значился пробег в около 100 000 километров. Такого значения продавец добился обманным путём, уверены специалисты.

– Вы поверите, если мы скажем, что пробег этой машины составляет 100 000 километров? Это новый рекорд! Минус 700 000 километров! Такими темпами мы скоро увидим и минус 1 000 000 километров, – говорится в сообщении на странице в Facebook Auto Inspect.

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