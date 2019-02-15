Новые задержания в деле о коррупции в муниципальном ЦОЗ: под следствие взяли сотрудника столичной компании

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Сегодня офицеры НАЦ и прокуроры задержали представителя столичной компании, который фигурирует в деле о коррупции в Муниципальном центре общественного здоровья. Он обвиняется в даче взятки должностным лицам ЦОЗ.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, взамен на деньги представитель компании получил от должностных лиц ЦОЗ более 100 медицинских справок о прохождении курсов по гигиеническому обучению сотрудников упомянутой компании. Он был помещён в изолятор НАЦ на 72 часа и обвиняется в пассивной коррупции. Согласно материалам дела, подозреваемый передал деньги представителю ЦОЗ в течение декабря 2018 года для того, чтобы сотрудники компании получили медицинские справки без их участия.

Стоит отметить, что на данный момент количество людей, проходящих по делу о коррупции в ЦОЗ, достигло 31. Одиннадцать из них имеют статус обвиняемых, четверо находятся под предварительным арестом, семеро признали вину, сотрудничают со следствием и находятся на данный момент на свободе. Остальные 20 являются подозреваемыми.

Следователи уголовного преследования и прокуроры принимают необходимые меры для обличения всей коррупционной схемы. В связи с этим НАЦ призывает людей, пострадавших от незаконных действий должностных лиц Центра общественного здоровья, сообщать об этих фактах.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники НАЦ и прокуроры провели обыски в домах, автомобилях, а также в офисах сотрудников муниципального ЦОЗ, в результате чего 11 человек были задержаны. Офицеры Национального антикоррупционного центра завели более 100 уголовных дел по фактам активной и пассивной коррупции. Уголовное преследование было инициировано ещё в мае прошлого года, за этот период дачи взяток попали на скрытые камеры.