Новые техпаспорта без номера двигателя начнут выдавать в Молдове с марта (ФОТО)

Свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца вводятся в обращение с 1 марта 2018 года.

С 26 февраля будут выдаваться временные техпаспорта нового типа, которые будут действительны до истечения срока их действия. В период с 26 по 28 февраля включительно не будут приниматься заказы на срочное изготовление документа (6 часов, 24 часа, 3 рабочих дня), пишет bizlaw.md.

В новых свидетельствах о регистрации транспортных средств образца VP2017 появятся следующие изменения:

– Графа D2 изменяется с “Модель” на “Тип транспортного средства”;

– Графа D3 изменяется с “Тип кузова” на “Коммерческое описание”

– Графа J1 изменяется с “Тип транспортного средства” на “Категория/подкатегория транспортного средства”;

– Появляется графа J2 “Тип кузова”

– Графа P5 «Номер двигателя» исключается

– Графа X изменяется на X1 “Специальные пометки”.

Стоимость оформления техпаспорта не изменится.