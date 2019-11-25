Новые случаи бешенства зарегистрированы в нескольких районах страны

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На территории Республики Молдова зарегистрировали четыре новых случая бешенства. Информацию подтвердили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов.

По данным НАБПП, первый случай был зарегистрирован у крупного рогатого скота в районе Ниспорены, второй случай – у хорька в том же районе. Третий случай – у лисы в Хынчештском районе и четвертый – у кота в районе Леова, передаёт publika.md.

В то же время, случай африканской чумы свиней был обнаружен в селе Сэрата Галбенэ Хынчештского района.