Новые правила парковки: НИП уточнил, что грозит нарушителям

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После того, как были внесены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся парковки транспортных единиц, Национальная патрульная инспекция выступила со следующими уточнениями:

Остановка или стоянка транспортных средств с частичным или полным въездом на тротуар разрешается только в специально отведённых местах, отмеченных знаком “парковка”, а также соответствующей дорожной разметкой, сопровождаемой дополнительными табличками с указанием положения транспортного средства.

Необходимо также соблюсти минимальное расстояние 1,5 метра, предназначенное для движения пешеходов.

В то же время, транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам или наклонным бордюрам, предназначенным для людей с особыми потребностями.

Таким образом, остановка или парковка транспортных средств на других участках дороги, не имеющих соответствующей маркировки, даже на расстоянии 1,5 метра, повлечёт за собой наложение штрафа в размере до 1 500 леев и 4 штрафных пунктов.