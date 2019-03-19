Новые правила парковки: НИП уточнил, что грозит нарушителям

Новые правила парковки: НИП уточнил, что грозит нарушителям

После того, как были внесены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся парковки транспортных единиц, Национальная патрульная инспекция выступила со следующими уточнениями:

  • Остановка или стоянка транспортных средств с частичным или полным въездом на тротуар разрешается только в специально отведённых местах, отмеченных знаком “парковка”, а также соответствующей дорожной разметкой, сопровождаемой дополнительными табличками с указанием положения транспортного средства.
  • Необходимо также соблюсти минимальное расстояние 1,5 метра, предназначенное для движения пешеходов.
  • В то же время, транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам или наклонным бордюрам, предназначенным для людей с особыми потребностями.

Таким образом, остановка или парковка транспортных средств на других участках дороги, не имеющих соответствующей маркировки, даже на расстоянии 1,5 метра, повлечёт за собой наложение штрафа в размере до 1 500 леев и 4 штрафных пунктов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md