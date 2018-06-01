Новые подробности: Пострадавшие в драке у ночного клуба отказался писать заявление на обидчиков, объяснив полученные травмы падением с лестницы

Генеральная прокуратура впервые выступила с официальным заявлением по делу об убийстве 30-летнего Сергея Беженару, который скончался в результате драки с бойцами К-1 у ночного клуба.

Согласно материалам следствия, 19 мая на парковке столичного торгового центра боец К-1 Михай Пыргару вместе со своими приятелями Аурелом Игнат и Евгением Делиу нанесли многочисленные удары Сергею Беженару, в результате чего он погиб. Среди пострадавших были и брат Сергея – Ион Беженару, а также его приятель – Серджиу Браду. В Институте неотложной медицинской помощи полиция допросила двоих пострадавших, но они отказались писать заявления на обидчиков, объяснив полученные травмы падением с лестницы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В тот же день было заведено ещё одно уголовное дело по факту хулиганства, а также умышленного причинения тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью, совершённое несколькими людьми.

Из-за полученных травм Серджиу Беженару впал в кому, а спустя 6 дней, в ночь с 24 по 25 мая, скончался. Впоследствии брат погибшего, Ион Беженару, подал жалобу в полицию с просьбой признать его потерпевшей стороной. В тот же день жалобы подали мать умершего и его сожительница.

После следственных мероприятий, которые включали в себя слушания свидетелей, а также изучение записей с камер видеонаблюдений, были выявлены лица, участвовавшие в совершении преступления. В результате этого 25 мая органы правопорядка задержали и допросили бойца К-1 Михаила Пыргару, подозреваемого в совершении преступления. После этого суд принял решение поместить подозреваемого под 30-дневный арест. Далее, 27 мая, был задержан второй подозреваемый – боец К-1 Аурел Игнат, а позже на его имя был выдан ордер на предварительный арест. Третьего подозреваемого по имени Евгений Делиу на данный момент разыскивает полиция.

Стоит отметить, что Апеляционный суд отклонил запрос на освобождение подозреваемого Михила Пыргару, поданный ранее его адвокатом. В настоящее время проводятся уголовные расследования с целью сбора доказательств и передачи уголовного дела в суд. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы.