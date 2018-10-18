Новые площадки и восстановление дорог и бордюров: благоустройство дворов по инициативе ПСРМ идет полным ходом (ФОТО)

Целевые программы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева по благоустройству столичных дворов продолжаются.

В частности, за последние несколько дней было установлено еще три площадки по адресам Григоре Виеру, 18-18/1, Дойна, 46/3, Мирча Чел Бэтрын, 7. Кроме того, по обращению жителей домов по улице Флорилор, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2 данные дворы были включены в программу “Благоустройства жилых дворов столицы”. Как отметил на своей странице в соцсети муниципальный советник Сергей Басюк, вчера были начаты работы по восстановлению дорожного покрытия и бордюров, которые не ремонтировались с советских времен.

Напомним, действия стали возможными благодаря инициативам фракции ПСРМ в МСК.