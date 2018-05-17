Новые обыски в Молдове: руководство ряда фирм заключали контракты с “мёртвыми душами” (ФОТО)

Правоохранители провели сегодня 13 обысков в автомобилях, офисах и на дому должностных лиц ряда обществ с ограниченной ответственностью.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, руководство некоторых ООО проходят по делу об уклонении от налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Так, согласно материалам дела, в период с сентября 2017 по январь 2018 года должностные лица 5-и коммерческих фирм, договорившись между собой и с другими неустановленными пока юридическими и физическими лицами, уклонялись от уплаты налогов на сумму более 3 миллионов леев.

Схема, в которую были вовлечены две разные группы, состояла в том, что бенефициары составляли поддельные документы по закупке товаров и услуг у компании, которая в свою очередь занималась незаконным обналичиванием. Деньги, которые перечислялись посредством банковского перевода, обнальщики снимали под предлогом закупки зерновых. Однако при составлении акта о закупке фальсифицировали данные. Таким образом, схема предусматривает легализацию товаров и услуг, включая несуществующую или незаконную деятельность, без уплаты соответствующих налогов.

Также было установлено, что директор одной фирмы незаконно завладел более 7 миллионами леев, предоставляя банку, документ о закупке зерна у физических лиц, некоторые из которых отсутствовали в стране в момент заключения акта о закупках, у некоторых истёк срок удостоверения личности, а некоторых и вовсе не было уже в живых.

В результате обысков прокуроры обнаружили черновые записи схемы отмывания денег, контракты, акты по закупкам и налоговые счета. Трое подозреваемых были задержаны на 72 часа. Если суд признает их виновными, то им грозит тюремное заключение на срок до 6 лет или штраф в размере до 267 500 леев в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет. А юридические лица рискует быть ликвидированным.