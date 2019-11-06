Новые образцы удостоверений личности будут действовать с апреля 2020 года

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Правительство утвердило сегодня новые образцы некоторых удостоверяющих личность документов. Из них будет исключена информация о группе крови. Также будут внесены изменения в раздел “место жительства” владельца.

К этим документам относятся удостоверение личности гражданина Республики Молдова, электронное удостоверение личности, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Республики Молдова, разрешение на постоянное и временное проживание для иностранных граждан.

Как пишет moldpres.md, новые удостоверяющие личность документы будут введены в обращение по мере того, как закончится запас старых карточек, но не позднее 1 апреля 2020 года. Все находящиеся в обращении типы удостоверяющих личность документов будут оставаться в силе до истечения срока их действия, если только не возникнут ситуации, при которых они станут недействительными.