Новые назначения и отставки на заседании правительства: подробности

Новые назначения и отставки на заседании правительства: подробности

На сегодняшнем заседании кабинета министров были назначены новые руководители ряда структур. В частности, Андрей Спыну стал генеральным секретарем правительства, Евгений Морару – главой Агентства публичной собственности, а Росиан Василой – начальником Пограничной полиции. 

Все трое заняли посты, ставшие вакантными после того, как прежние руководители данных структур были отправлены в отставку или уволились по собственной инициативе.

Кроме того, на сегодняшнем заседании стало известно и о двух новых отставках. Речь идет о государственных секретарях МВД Александре Ларионове и Виталие Бырсане.

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