Новые назначения и отставки на заседании правительства: подробности

0

На сегодняшнем заседании кабинета министров были назначены новые руководители ряда структур. В частности, Андрей Спыну стал генеральным секретарем правительства, Евгений Морару – главой Агентства публичной собственности, а Росиан Василой – начальником Пограничной полиции.

Все трое заняли посты, ставшие вакантными после того, как прежние руководители данных структур были отправлены в отставку или уволились по собственной инициативе.

Кроме того, на сегодняшнем заседании стало известно и о двух новых отставках. Речь идет о государственных секретарях МВД Александре Ларионове и Виталие Бырсане.