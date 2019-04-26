Новые нарушения обнаружены за сутки на границе

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 5 человек нарушили режим КПП;
- 3 попытки незаконного провоза товаров;
- 5 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 8 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 59 545 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 34 170. Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 105 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 099 пересечений, среди которых 8 330 автомобилей с иностранными номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 10 826 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 291 пересечение,
- КПП «Скуляны» – 6 998 пересечений,
- КПП «Атаки» – 6 391 пересечение,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 648 пересечений,
- КПП «Кагул» – 3 399 пересечений,
- КПП «Костешты» – 2 365 пересечений,
- КПП «Крива» – 2 045 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 873 пересечения.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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