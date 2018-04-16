Новые монеты номиналом 1 и 2 лея не без труда “приживаются” в карманах граждан (ВИДЕО)

Новые монеты номиналом 1 и 2 лея не без труда “приживаются” в карманах граждан (ВИДЕО)

Прошло более двух недель с тех пор, как Национальный банк Молдовы выпустил в обращение новые металлические монеты в 1 и 2 лея.

Новые монеты циркулируют параллельно с существующими бумажными купюрами того же номинала. Монеты же номиналом 5 и 10 леев будут выпущены в обращение к концу этого года.

В Нацбанке рассказали, что некоторые продавцы немного скептически относятся к этим монетам, но их все равно принимают в любом магазине, в торговом центре и даже на рынке, где люди хорошо информированы, пишет unimedia.info.

По словам замначальника отдела операций с наличностью НБМ Корнелиу Мелника, монеты немного более неудобны гражданам, чем бумажные деньги, потому что они не привыкли к ним. Однако Мелник заверил, что они не тяжелые, и гражданам требуется только время, чтобы с ними познакомиться и привыкнуть к ним.

Стоит отметить, что накануне в соцсети появилось видео, в котором, согласно описанию, запечатлен отказ продавщицы столичного киоска принимать новые деньги. Женщина мотивирует отказ тем, что раньше не видела такие монеты, хотя на словах признает, что информирована об их официальном введении в оборот.

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Комментарии (1)

  1. “монеты немного более неудобны гражданам, чем бумажные деньги, потому что они не привыкли к ним”

    а может неудобно потому что неудобно, а не потому что не привыкли.

    Во всех странах потихоньку отказывались от монет, потом от бумажных купюр переходя на оплату кредитками и кошельками на телефонах…

    А у нас как всегда всё через жопу… Следующий этап возврат к бартеру??

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