Новые министры иностранных дел и обороны были представлены коллективам (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с премьер-министром Ионом Кику Игорь Додон отправился сегодня в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, чтобы представить коллективу нового главу ведомства – Олега Цулю.

Глава государства поблагодарил прежнего министра Аурелия Чокоя за выполненную работу, поздравил нового министра с назначением на ответственный пост и пожелал ему успехов в этот особо сложный для страны и мира период. Кроме того, он подтвердил позицию высшего руководства страны, которая заключается в назначении на должности послов исключительно карьерных дипломатов, много лет прослуживших в системе.

Далее в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами президент отправился в Министерство обороны, где представил высшему офицерскому составу Национальной армии нового главу военного ведомства – Александра Пынзаря. Отметил, что у него большой опыт службы в силовых структурах, поэтому есть уверенность в том, что он сможет справиться с поставленными задачами.

– В то же время выразил искреннюю благодарность прежнему министру – бригадному генералу Виктору Гайчуку, которому сегодня в знак высокой оценки особых заслуг перед Национальной армией присвоил звание дивизионного генерала. Кроме того, заместитель начальника Главного штаба Национальной армии, полковник Михаил Буклиш получил звание бригадного генерала. Вместе с тем, подчеркнул, что генерал Гайчук назначен советником главы государства по вопросам обороны и национальной безопасности и секретарем Высшего совета безопасности, что предполагает его тесное сотрудничество с новым Министром обороны. В связи с этим призвал Виктора Гайчука помогать Александру Пынзарю в процессе управления военным ведомством, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.