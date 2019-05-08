Новые детали в деле о суициде: погибшую студентку обнаружил её брат

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Брат погибшей студентки из ASEM-а приехал повидать сестру в день инцидента. По словам охранника общежития, родственник погибшей был среди тех, кто нашёл девушку лежащей на земле и вызвал “скорую”.

По словам вахтёрши, погибшая была очень спокойной. Девушка всегда здоровалась, вечера проводила на занятиях, а днём работала, пишет tv8.md. Ранее погибшая делила комнату с другой девушкой, однако та уже окончила учебу и уехала.

Мы с ней пересекались несколько раз в коридоре, она была не очень общительной. Обычная девушка, ничего подозрительного. Её лучшая подруга говорила, что у неё ни с кем не было конфликтов, – рассказали о погибшей соседи по общежитию.

По данным полиции, трагический инцидент произошёл накануне вечером. Девушка выбросилась с пятого этажа общежития и погибла на месте. Согласно предварительной версии, гибель студентки является суицидом.