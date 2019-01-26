Новые детали страшной автокатастрофы в Бардаре: годовалый ребёнок скончался по дороге в больницу

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Водитель и ребёнок 2018 года рождения скончались в результате страшной аварии, которая произошла сегодня вблизи села Бардар Яловенского района.

Как сообщает пресс-служба полиции, сегодня во второй половине дня органы правопорядка получили сообщение о том, что на трассе M-3, вблизи населённого пункта Бардар, произошло серьёзное ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль марки Dacia, в котором находился 31-летний водители и 21-летний пассажир, направляясь с города Хынчешты в сторону Кишинёва, выехал на обгон. Машину занесло на скользко дороге, в результате чего водитель не смог вернуться на свою полосу и врезался “лоб в лоб” с автомобилем марки Peugeot, который двигался по встречной полосе. За рулём Peugeot находился 33-летний водитель и пять пассажиров, среди которых две женщины 31 и 26 лет, 57-летний мужчина, а также 6-летняя девочка и мальчик 2018 года рождения.

В результате ДТП водитель Peugeot скончался на месте, а годовалый ребёнок умер по дороге в больницу. Остальные пассажиры были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция расследует все обстоятельства происшествия.