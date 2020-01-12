Новые автобусы и троллейбусы, капитальный ремонт улиц: проекты для Кишинева на 2020 год

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Судя по всему, наступивший год, в который столичная примария вступила с принятым бюджетом, будет весьма продуктивным в том, что касается восстановления Кишинева. Как сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, руководители Главного управления общественного транспорта и путей сообщения и Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства представили подробные планы деятельности на 2020 год.

Капитальный ремонт будет начат на улицах Ион Крянгэ, 31 августа и Тигина. Для улиц Месаджер, Транснистрия, Буковиней, Индустриальной и Быкулуй будут выполнены работы по проектированию. Также в этом году будет отремонтирован мост на улице Михай Витязул и будут модернизированы ряд перекрестков.

Также в течение года будут организованы тендеры на сборку и закупку троллейбусов и автобусов, и будет внедрен проект «Электронная система оплаты проезда в общественном транспорте».

Параллельно будут осуществляться проекты по содержанию и ремонту жилого фонда, уборке территории, содержанию остановок общественного транспорта, капитальному ремонту зданий, ремонту и модернизации лифтов, содержанию зеленых насаждений, обустройству и строительству детских и спортивных площадок. Кроме того, будут проведены работы по строительству станции переработки левигата на полигоне Цынцэрень.

– Я потребовал от руководства управлений проявления максимальной степени ответственности по каждому сектору столицы, чтобы все тендеры проходили в установленные сроки, а регистрируемые жалобы граждан рассматривались немедленно. Каждый советник кабинета владеет всей необходимой информацией. Мы хотим работать вместе, чтобы избежать блокирования реализации тех или иных проектов, – отметил градоначальник.

Аналогичные планы на 2020 год представят генеральному примару и все остальные столичные управления.