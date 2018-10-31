Нововведения, касающиеся авиаперевозок в Молдове, обсудили в рамках парламентской комиссии

Авиакомпании и операторы воздушных судов должны будут определить минимальные страховые требования при ущербе, нанесённом при перевозке грузов, пассажиров, багажа, почтовых отправлений.

Постоянная парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела сегодня, 31 октября, проект закона об ответственности и требованиях к страхованию операторов воздушных судов, а также предложила его для обсуждения на пленарном заседании законодательного органа Молдовы. Согласно проекту, будет установлен режим ответственности молдавских авиаперевозчиков при ущербе, нанесённом пассажирам, багажу, почтовым отправлениям и третьим лицам, а также минимальный предел страховых сумм для покрытия возможного ущерба.

Таким образом, минимальный размер страховой суммы для пассажиров в случае смерти или телесного повреждения после аварии составит 250 000 специальных прав заимствования (СПЗ) на одного пассажира (стоимость одного СПЗ составляет около 23,73 леев). Минимальный размер страховой суммы в случае ущерба, связанного с задержками при перевозке пассажиров, составит 4 694 СПЗ на пассажира. За багаж будет выплачиваться 1 131 СПЗ на одного пассажира. Минимальная плата для утраченных или поврежденных грузов – 19 СПЗ за килограмм. В случае происшествий, приводящих к смерти или травме пассажиров, авиаперевозчик также произведёт выплаты третьим лицам, имеющим право требовать возмещение, пропорционально сумме причинённого ущерба. При нарушении требований к страхованию, Орган гражданской авиации Республики Молдова будет вправе приостановить выдачу разрешений на осуществление деятельности для воздушных операторов РМ.

Новые положения будут применены ко всем авиаперевозчикам и операторам воздушных судов, которые осуществляют полёты в воздушном пространстве РМ. Эти нововведения не коснутся военных самолётов, судов таможенных или полицейских служб, самолётов с максимальной взлетной массой (MTOM) менее 2000 кг, а также летательных аппаратов с ножным управлением, включая парапланы, мотодельтапланы, парашюты.

Новые положения вступят в силу по истечении 6 месяцев со дня их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. Данный проект должен быть рассмотрен на пленарном заседании парламента.