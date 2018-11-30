Новости Приднестровья: почти 200 сообщений о преступлениях за неделю

Новости Приднестровья: почти 200 сообщений о преступлениях за неделю

За прошедшую неделю в МВД ПМР поступило 175 заявлений о преступлениях, 145 из которых удалось раскрыть в течение суток. Среди заявлений числились: 1 угон, 29 краж, 2 случая причинения вреда здоровью, 4 случая незаконного оборота наркотиков, 1 вымогательство и 1 экономическое преступление.

В период с 23 по 29 ноября сотрудники милиции задержали 13 госдолжников, 1 неплательщика алиментов, а также установили местонахождение 16 лиц, объявленных в розыск, передаёт mvdpmr.org.

За неделю на дорогах Приднестровья произошло 3 ДТП, в которых пострадали люди, и 45 ДТП, в которых были повреждены транспортные средства. 14 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения. Всего за неделю было зафиксировано 1 338 нарушений ПДД.

Также за отчётный период было отмечено 7 случаев возгорания и 37 нарушений правил пожарной безопасности.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md