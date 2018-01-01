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Новогодняя трагедия в Яловенах: подросток до смерти забил отца

Новогодняя трагедия в Яловенах: подросток до смерти забил отца

17-летний житель Яловенского района убил в драке своего 50-летнего отца в канун Нового года в результате вспыхнувшего между ними конфликта.

 

Согласно информации полиции, инцидент произошел около 21.00 вчера в селе Пухой. Подросток был в состоянии алкогольного опьянения, а после того, как убил отца, он сбежал из дома.

Сегодня заслушали мать юноши. Она была дома в момент трагедии, но не присутствовала при драке.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подростка. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

 

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