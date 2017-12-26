Новогодний “подарок” от НАРЭ: бензин и дизтопливо дорожают

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новый плафон цен на бензин и дизельное топливо на предстоящие две недели.

Так, один литр бензина Premium-95 будет стоить 17 леев 54 бана или на 13 банов больше, чем двумя неделями ранее. В то же время дизельное топливо будет стоить 15 леев 72 бана или на 11 банов больше. Новые цены будут действовать до 9 декабря включительно.

НАРЭ призывает граждан, которые стали свидетелями более высоких цен на заправках, нежели официально установленные, сообщать об этом по номеру “зеленой линии”: +373 800 10 800 или по адресу электронной почты: anre@anre.md.