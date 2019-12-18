Новогодний подарок обернулся уголовным делом: в Каменке задержали мужчину, угрожавшего супруге убийством

0

Женщина обратилась в милицию и написала на супруга жалобу. По словам пострадавшей, мужчина напал на неё с ружьём и сказал, что если она и ребёнок не поедут с ним в Россию, то их похоронят вместе.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, супруги вместе не живут и намерены разводиться. Днём супруг пришёл в гости, хотел помириться. Принёс букет цветов и новогодний костюм для сына. Женщина разговаривать отказалась, после, по её словам, супруг молча достал из пакета обрез от охотничьего ружья и зарядил его патроном. Она испугалась, бросилась в дом, пыталась позвонить в милицию. Супруг ей помешал: оттолкнул от телефона. В потасовке потерпевшая ударилась о трюмо, упала на пол, нападавший стал её душить, упираясь ногой в горло. Он отобрал телефон, посадил женщину себе на колени, одной рукой обхватил шею, во второй был обрез. Мужчина угрожал, говорил, убьёт супругу и застрелится сам. Женщина дала согласие на примирение, боялась, что муж самовольно вывезет сына. На тот момент ребёнок находился у бабушки и дедушки по отцу. Только после этого обидчик ушёл.

Через полтора часа после подачи заявления мужчину задержали милиционеры. Выяснилось, оружие, которое женщина приняла за охотничий обрез, оказалось игрушкой – детским винчестером, подарком сыну на Новый год. В содеянном задержанный раскаивается, говорит, разводиться не хотел и всё это была шутка.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.