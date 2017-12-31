Новогодний подарок для жителей северных районов Молдовы: у них подешевеет электроэнергия

С 1 января 2018 года в 256 населенных пунктах шести районов страны понизится тариф на электричество.

Это произойдет благодаря тому, что ранее НАРЭ распорядилось о слиянии SA “RED Nord” и “RED Nord-Vest” в одно учреждение, которое будет поставлять услугу в данном регионе.

Таким образом, начиная с первого дня нового года, жители районов Бричень, Окница, Единец, Сорока, Дрокия и Дондюшень будут платить за киловатт в час 2 лея и 12 банов, что на 13 банов меньше, чем ранее.