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Новогодний Кишинев: как выглядела столица в сиянии салютов (ФОТО, ВИДЕО)

Новогодний Кишинев: как выглядела столица в сиянии салютов (ФОТО, ВИДЕО)

Красивая новогодняя традиция и в этом году не разочаровала горожан.

С наступлением нового 2018 года Кишинев на несколько десятков минут оказался погружен в феерическое шоу. Восхитительные по своей красоте и ослепительные фейерверки запускали во всех районах города и с самых разных площадок.

Созерцать салют, конечно, интереснее всего с высоты. Это и сделал фотограф Роман Рыбалев, поделившись в соцсети сделанными им снимками.

Также было опубликовано снятое с высоты птичьего полета видео праздничного салюта, состоявшегося на площади Великого национального собрания.

Авторы видео: Вадик Таранец и Sky-Cinema

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