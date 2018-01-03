Новогодний Кишинев: как выглядела столица в сиянии салютов (ФОТО, ВИДЕО)

Красивая новогодняя традиция и в этом году не разочаровала горожан.

С наступлением нового 2018 года Кишинев на несколько десятков минут оказался погружен в феерическое шоу. Восхитительные по своей красоте и ослепительные фейерверки запускали во всех районах города и с самых разных площадок.

Созерцать салют, конечно, интереснее всего с высоты. Это и сделал фотограф Роман Рыбалев, поделившись в соцсети сделанными им снимками.

Также было опубликовано снятое с высоты птичьего полета видео праздничного салюта, состоявшегося на площади Великого национального собрания.

Авторы видео: Вадик Таранец и Sky-Cinema