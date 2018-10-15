Новогодние украшения в центре Кишинева в День города: Примэрия не в курсе

Новогодние елки, Дед Мороз и олень были установлены в сквере Кафедрального собора в столице в День города без авторизации. Инцидент обсуждали сегодня в примэрии.

Как сообщил глава Управления торговли, общественного питания и услуг Марчел Замбицкий, примэрия организовала места, связанные с общественным питанием, куда пришли люди, которые решили, что могут принять участие в мероприятиях без авторизации. Так поступил и экономический агент, разместивший там свои новогодние инсталляции. На место была вызвана полиция, и сооружения эвакуировали, отметил Замбицкий.

Экономическому агенту, устроившему жителям столицы “новогоднюю сказку” в День города, предстоит объясниться в примэрии. Пока не известно, какое наказание его ждет.

Стоит отметить, что за день размещения инсталляций на мероприятиях подобного рода экономический агент платит, в среднем, 400 леев за квадратный метр. Цена варьирует в зависимости от того, сколько метров занимает стенд и сколько дней проходит мероприятие, пишет realitatea.md.