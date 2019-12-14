Новогодние подарки для детских садов будут закупать из городского бюджета

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Столичный муниципалитет изыщет финансовые источники, необходимые для закупки новогодних подарков для детских садов Кишинёва. Об этом заявил генпримар Ион Чебан в пятницу, на заседании Муниципального совета.

Чебан попросил чиновников, ответственных за сферы образования и бюджета, в срочном порядке определить источники, необходимые для закупки подарков для утренников в дошкольных учреждениях. Также Мунсовет должен предусмотреть в бюджете на 2020 год бюджетную линию для обеспечения детей из детсадов подарками на праздники, пишет moldpres.md.