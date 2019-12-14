Новогодние подарки для детских садов будут закупать из городского бюджета

Новогодние подарки для детских садов будут закупать из городского бюджета

Столичный муниципалитет изыщет финансовые источники, необходимые для закупки новогодних подарков для детских садов Кишинёва. Об этом заявил генпримар Ион Чебан в пятницу, на заседании Муниципального совета.

Чебан попросил чиновников, ответственных за сферы образования и бюджета, в срочном порядке определить источники, необходимые для закупки подарков для утренников в дошкольных учреждениях. Также Мунсовет должен предусмотреть в бюджете на 2020 год бюджетную линию для обеспечения детей из детсадов подарками на праздники, пишет moldpres.md.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md