Новогоднее застолье завершилось жестоким убийством во Флорештах

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Мужчина был задержан после того, как в новогоднюю ночь он зарезал свою возлюбленную. Трагедия произошла в селе Нижние Кугурешты Флорештского района.

Согласно полученным данным, 40-летний мужчина и его 41-летняя сожительница отправились к родственнику, чтобы отпраздновать Новый год. После того, как сожители употребили спиртные напитки, между ними вспыхнула ссора, которая завершилась убийством, передаёт deschide.md.

Будучи под воздействием алкоголя, женщина схватила кухонный нож и напала на возлюбленного. Тот, пытаясь защититься, выхватил орудие и нанёс им удар в область левой лопатки женщины. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. По факту убийства возбуждено уголовное дело.