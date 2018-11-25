Нового главу Нацбанка назначат до конца следующей недели

Нового главу Нацбанка назначат до конца следующей недели

Подходящую кандидатуру на должность главы Национального банка Молдовы следует определить с тем, чтобы до конца будущей недели, до истечения мандата нынешнего высшего законодательного органа,  назначить главу НБМ. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду. 
– На будущей неделе я приложу все усилия в беседах со своими коллегами по парламенту, правительству, с представителями международных организаций, с которыми мы сотрудничаем, для того, чтобы найти подходящую кандидатуру и перейти к законодательной процедуре по назначению нового президента НБМ, – сказал он, цитируемый ipn.md. 

В начале текущей недели Серджиу Чокля объявил о своей отставке с 30 ноября по личным мотивам. В пятницу парламент принял отставку чиновника, а должность руководителя НБМ будет считаться вакантной с этой даты.

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