Нового главу Нацбанка назначат до конца следующей недели

Подходящую кандидатуру на должность главы Национального банка Молдовы следует определить с тем, чтобы до конца будущей недели, до истечения мандата нынешнего высшего законодательного органа, назначить главу НБМ. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду.

– На будущей неделе я приложу все усилия в беседах со своими коллегами по парламенту, правительству, с представителями международных организаций, с которыми мы сотрудничаем, для того, чтобы найти подходящую кандидатуру и перейти к законодательной процедуре по назначению нового президента НБМ, – сказал он, цитируемый ipn.md.

В начале текущей недели Серджиу Чокля объявил о своей отставке с 30 ноября по личным мотивам. В пятницу парламент принял отставку чиновника, а должность руководителя НБМ будет считаться вакантной с этой даты.