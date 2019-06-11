Новое заседание парламента: в повестке – отмена смешанной избирательной системы и назначение даты местных выборов (ВИДЕО)

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В повестку сегодняшнего заседания парламента внесен проект по отмене смешанной избирательной системе, а также вопрос о назначении даты всеобщих местных выборов. Об этом по итогам заседания Постоянного бюро заявил председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча.

– Сегодня бюро парламента провело заседание, в ходе которого было принято решение о внесении в повестку этого заседания законодательного органа страны проекта по изменению Кодекса о выборах, а именно, об отмене смешанной избирательной системы. Также в повестку были внесены и ряд других важных проектов, которых очень ждет вся страна, в том числе и вопрос о назначении даты проведения всеобщих местных выборов. Это необходимо сделать, потому что существует неимоверное давление на избранных примаров, – сказал Влад Батрынча. – Законные сроки проведения местных выборов уже прошли. По-хорошему, по закону, эти выборы уже должны были бы состояться как раз в нынешний период. Но сейчас мы пытаемся исправить то, что было сделано раньше, – отметил вице-спикер Ион Чебан

Глава парламентской фракции социалистов напомнил, что демократам удалось в несколько раз увеличить количество местных избранников исключительно за счет угроз, шантажа, подкупа и заведения уголовных дел. В данной связи, Батрынча призвал примаров и местных советников не бояться, действовать по зову сердца и соблюдать букву закона, подчеркнув, что власть демократов пала.

– Мы хотим обратиться к местной публичной администрации – люди голосовали за вас. Вы – абсолютно независимые. И чтобы понимал каждый примар, каждый советник: изменения грядут, и на носу – местные выборы. Поэтому вас ничего не связывает с Демократической партией, которая уже уходит из власти. Если на вас оказывается давление, не поддавайтесь! Мы понимаем, что непросто, но многие местные избранники из разных населенных пунктов проявили свою смелость и стойкость. Многие выступили с открытым обращением к своим односельчанам, призвав их в воскресенье не ехать на митинг ДПМ, – добавил он.

Батрынча сообщил, что социалисты ежедневно получают множество посылов от населения, которое готово выйти на защиту президента и новой власти. В данной связи, председатель парламентской фракции ПСРМ призвал граждан к спокойствию, подчеркнув, что новая власть обладает полной поддержкой как внутри страны, так и за ее пределами.

– Мы призываем к спокойствию! У парламентского большинства есть хорошо продуманный план, у нас есть ясная повестка. Мы обладаем внешней и внутренней поддержкой, поэтому давайте не будем звать людей на улицы. Мы будем приходить и сообщать о каждом нашем дальнейшем шаге, и вместе будем двигаться вперед! – подытожил социалист.

Очередное заседание парламента пройдет сегодня, начиная с 14.00.