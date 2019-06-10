Новое руководство страны призвало демократов освободить государственные учреждения и не блокировать их работу

Новое руководство страны призвало демократов освободить государственные учреждения и не блокировать их работу

В середине дня, после якобы проведенной беседы с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, демократы резко сменили риторику и выступили с приглашением к социалистам и «акумовцам» провести переговоры для того, чтобы выйти из политического кризиса, в который сама же Демпартия, а также подконтрольный ей КС загнали Молдову. Депутаты нового большинства прокомментировали данную инициативу. 

– В первую очередь, ожидаем от ДПМ освобождения государственных институтов. Пусть уберут оттуда своих спортсменов для того, чтобы кабинет министров смог войти в здание правительства, чтобы министры смогли войти в свои министерства для того, чтобы все ведомства стали полностью функциональными. Также мы считаем, что фракция ДПМ, в качестве парламентской оппозиции, должна вернуться в законный парламент для работы, – отметил Игорь Гросу, депутат партии “Действие и солидарность”. 

В свою очередь, вице-спикер Ион Чебан призвал журналистов “не называть тех людей, которые сидят в палатках у госинститутов, протестующими”.

– Это просто наемники, которых тем или иным путем мотивировали оставаться там для того, чтобы блокировать работу госструктур. Протестующие – это люди, выступающие с благородными и правильными целями, – сказал он. 

 

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