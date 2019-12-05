Новое руководство пенитенциара №13 требует приостановить решение об условно-досрочном освобождении Влада Филата

Новое руководство пенитенциара №13 требует приостановить решение об условно-досрочном освобождении Влада Филата

Новое руководство пенитенциара №13 сегодня направило в Апелляционную палату Кишинева ходатайство о приостановлении заключения суда сектора Чеканы об условно-досрочном освобождении бывшего премьер-министра Влада Филата. Информацию подтвердил moldpres.md пресс-секретарь Государственной администрации пенитенциарных учреждений Олег Пынтя.

По его словам, новое руководство пенитенциара изучило решение об УДО бывшего лидера ЛДПМ и обнаружило, что не были выполнены определенные условия. Они утверждают, что отбытый экс-премьером Филатом срок был рассчитан неправильно, а индивидуальная программа не была полностью выполнена. При этом один из адвокатов бывшего премьер-министра сообщил корреспонденту агентства, что не был уведомлен о возможной апелляции и узнал об этом из прессы.

Напомним, накануне министр юстиции Фадей Нагачевский заявил, что потребует пересмотра решения об УДО Влада Филата, так как оно кажется подозрительным и вызывает вопросы.

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