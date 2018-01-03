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Новое руководство Нацоргана по неподкупности принесло присягу в присутствии президента (ВИДЕО)

Новое руководство Нацоргана по неподкупности принесло присягу в присутствии президента (ВИДЕО)

Церемония прошла сегодня, 3 января, в Государственной резиденции.

Перед лицом главы государства Игоря Додона Родика Анточ принесла присягу в качестве председателя Национального органа по неподкупности, а Лилиан Кишкэ – в качестве вице-председателя НОП.

– Выразил надежду на то, что Родика Анточ и Лилиан Кишкэ будут выполнять свои обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством, противодействуя коррупции в государственном секторе Республики Молдова, и обеспечивая, таким образом, демократическое развитие нашей страны, – отметил Игорь Додон.

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