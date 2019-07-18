Новое руководство ЦИК будет избрано в пятницу

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Центральная избирательная комиссия соберется завтра, 19 июля, на заседание. Первым в повестке является вопрос об избрании председателя и вице-председателя ЦИК.

Заседание начнется в 11.00.

Стоит напомнить, что ранее председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу и вице-председатель, секретарь ЦИК Родика Чуботару подали в отставку. Также должность члена ЦИК покинул Юрий Чокан. Во вторник парламент избрал новых членов Комиссии: Думитру Павла от платформы “Достоинство и правда”, Дорина Чимила от партии “Действие и солидарность” и Максима Лебединского от Партии социалистов.

Руководство ЦИК избирается самими членами Комиссии.