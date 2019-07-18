Новое руководство ЦИК будет избрано в пятницу

Новое руководство ЦИК будет избрано в пятницу

Центральная избирательная комиссия соберется завтра, 19 июля, на заседание. Первым в повестке является вопрос об избрании председателя и вице-председателя ЦИК. 

Заседание начнется в 11.00.

Стоит напомнить, что ранее председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу и вице-председатель, секретарь ЦИК Родика Чуботару подали в отставку. Также должность члена ЦИК покинул Юрий Чокан. Во вторник парламент избрал новых членов Комиссии: Думитру Павла от платформы “Достоинство и правда”, Дорина Чимила от партии “Действие и солидарность” и Максима Лебединского от Партии социалистов.

Руководство ЦИК избирается самими членами Комиссии.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md