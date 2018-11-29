Новое предупреждение синоптиков: холода до -18 °C идут на Молдову

В ближайшие дни температура воздуха значительно понизится. Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что температура опустится до -18 °C. По словам метеорологов, местами выпадет снег.

В пятницу на улице будет морозно. На юге и в центре страны столбики термометров опустятся до -13 и -18 °C ночью, а днём ожидается до -5 °C.

В субботу во всех регионах страны ожидается снег. Минимальные температуры днём составят -2 и -7 °C, а ночью опустятся до -6 и -11 °C.

В воскресенье погода останется такой же холодной, с температурами не ниже -12 °C ночью и -5 °C в дневное время.