Новобрачным на заметку: введены изменения, связанные с движением свадебных кортежей

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Молодые люди, которые планируют организовать свадьбу, должны учесть изменение, связанное с движением свадебных кортежей по дорогам общего пользования.

Как пишет gagauzinfo.md, участие водителей транспортных средств в несанкционированном групповом движении по дорогам общего пользования, за исключением официальных колонн, которое создаёт препятствия в дорожном движении, подлежит штрафу в размере от 45 до 60 условных единиц или от 2 200 до 3 000 леев с применением 3 штрафных пунктов. Участие в несанкционированном проведении конкурсов, тренировок, соревнований на транспортных средствах на дорогах общего пользования будет наказываться штрафом в размере от 60 до 90 условных единиц или от 3 000 до 4,5 тыс. леев с применением 5 штрафных пунктов, пишет источник, ссылаясь на mybusiness.md и noi.md.

Нарушение водителем вышеупомянутых положений, которые могут привести к ДТП, будет наказываться штрафом в размере от 60 до 90 условных единиц или от 3 000 до 4 500 леев с лишением или без лишения права на вождение на срок от 6 месяцев до 1 года.

В то же время, за организацию вышеуказанных действий будет наложен штраф в размере от 75 до 90 условных единиц или от 3 750 до 4 500 леев с лишением права на вождение на срок до 1 года.