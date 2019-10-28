Новенькая детская площадка открылась на Ботанике (ФОТО)

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Во дворе домов по адресу Ботаника Веке, 8 появилась новая детская площадка. Хорошей новостью поделился в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– В этих домах проживает большое количество детей. Данная площадка очень нужна, и я рад, что получилось её установить раньше запланированного времени, – рассказал он.

Витнянский отметил, что появление новой площадки стало возможным благодаря целевой программе по благоустройству столичных дворов, инициированной фракцией Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва. В программу включены адреса, где ранее были соответствующие обращения граждан.