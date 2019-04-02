Новейшее антипсихотическое лекарственное средство от «Гедеон Рихтер» в Молдове

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21 марта 2019 года Представительство Венгерской Фармацевтической Компании «Гедеон Рихтер» в Молдове провело научную конференцию с международным участием.

Тематикой этой встречи было «Прошлое, настоящее и будущее в лечении негативных симптомов шизофрении». Во время этого уникального мероприятия был представлен инновационный препарат «Реагила» (карипразин). В данном научном форуме приняли участие более 170 врачей-психиатров из нашей страны.

Приглашённым гостем была Дойна Козман, профессор Университета медицины и фармации Iuliu Hațieganu (Клуж-Напока, Румыния), а также являющаяся президентом румынской Ассоциации психиатрии и психотерапии. В своём докладе профессор рассказала о негативных симптомах шизофрении и влиянии заболевания на пациентов, их опекунов, а также на общество в целом. Следующий докладчик, доктор Ион Кощуг, д. м. н., доцент кафедры психиатрии ГУМФ

им. Н.Тестемицану особо подчеркнул важную роль дофаминергической системы при шизофрении. Доктор Жана Кихай, д. м. н., доцент кафедры психиатрии ГУМФ им. Н. Тестемицану, президент Общества психиатров и психотерапевтов Молдовы, отметила уникальность карипразина («Реагила») как средства первой линии в области терапии, где в настоящее время не существует эффективных методов лечения.

Эта важная научная встреча, а также новизна её подхода являются важным шагом в ведении пациентов с шизофренией, их лечении современными эффективными средствами, а также облегчении состояния пациентов, страдающих шизофренией.

Карипразин – оригинальный атипичный антипсихотик, который был разработан учёными «Гедеон Рихтер». Этот препарат под торговым названием «Врайлар» был представлен на рынке США с марта 2016 года. Европейская комиссия выдала лицензию на продажу карипразина на территории ЕС для лечения взрослых пациентов, страдающих шизофренией, в июле 2017 года. Карипразин был выпущен на территории Европы под торговым названием «Реагила» в конце 2018 года.

Метаболические побочные эффекты и увеличение веса обычно являются основными проблемами при лечении антипсихотиками. Согласно крат-косрочным (6-недельным) и долгосрочным исследованиям (26 – 96 недель), «Реагила» обладает отличным метаболическим профилем. Было доказано, что изменение массы тела минимально при лечении препаратом «Реагила» (карипразин), что является очень важным аспектом для пациентов. Препарат «Реагила» (карипразин) отпускается строго по рецепту врача.

О компании «Гедеон Рихтер»

«Гедеон Рихтер» ОАО (www.richter.hu), со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия), является крупнейшей фармацевтической компанией в Центральной и Восточной Европе, с расширением прямого присутствия в Западной Европе, в Китае и в Латинской Америке.

Достигнув рыночных показателей в 3,2 млрд евро (3,6 млрд долларов США) к концу 2018 года, консолидированные продажи компании «Гедеон Рихтер» составили примерно 1,4 млрд евро (1,6 млрд долларов США) в том же году. Портфолио медикаментов «Гедеон Рихтер» охватывает многие важные терапевтические области, включая женское здоровье, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы.

«Гедеон Рихтер», занимающийся крупнейшими исследованиями и разработками в Центральной и Восточной Европе, специализируется на заболеваниях центральной нервной сис-темы. Обладая общепризнанным опытом в области химии стероидов, «Гедеон Рихтер» является значимым игроком в сфере женского здоровья во всём мире. «Гедеон Рихтер» также активно участвует в разработке биосимилярных продуктов.

О Представительстве «Гедеон Рихтер» в Молдове

Официальное Представительство «Гедеон Рихтер» в Молдове было второй структурой Компании после совместного молдо-венгерского предприятия – оптового фармацевтического склада RihPanGalPharma, открытого в 1996 году.

Строительство двух складов европейского стандарта (в Кишинёве и в Бельцах) и запуск собственной сети из 55 социально ориентированных аптек позволило компании внедрить вертикально интегрированную модель движения лекарств, которая до сих пор является уникальной в Молдове.

Сегодня на молдавском фармрынке не существует фармкомпаний, имеющих собственного дистрибьютора, осуществляющего прямые поставки медикаментов с завода, собственное представительство и брендовую аптечную сеть. Эта система исключает дополнительные наценки в процессе поставок медикаментов, что могло бы привести к повышению конечной стоимости лекарств в аптеках. Во всех структурах «Гедеон Рихтер» в Молдове сегодня работает более 300 граждан Молдовы.

Продукция «Гедеон Рихтер» присутствует на рынке Молдовы более 20 лет. Сегодня компания имеет широкий и самый современный ассортимент кардиологических препаратов, являясь лидером в этом сегменте.

По данным Pharmaceutical Marketing Group, компания «Гедеон Рихтер» уже более 60 лет занимает первое место на молдавском фармацевтическом рынке, где сегодня работают 998 зарубежных и местных фармацевтических производителей.