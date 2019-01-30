Новак застал врасплох кандидата Шора вопросами о колхозе и свалке (ВИДЕО)

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В рамках предвыборных дебатов депутат Партии социалистов Григорий Новак поинтересовался у своего оппонента по округу №31 Юрия Кузнецова, как партия “Шор” собирается реализовать свое обязательство возродить колхозы в Молдове на уровне Кишинева, а именно – Рышкановки или Чекан или в обоих секторах.

Вопрос застал Кузнецова врасплох. Впоследствии он заявил, что колхозов не будет – ни в Кишиневе, ни в пригородах муниципия, и попытался уйти от темы, в связи с чем Новак отметил, что обещание Шора о колхозах – не более, чем популизм.

Следующий вопрос Новака и вовсе обличил незнание кандидатом партии “Шор” проблем по своему округу. В частности, социалист поинтересовался, как Кузнецов намерен решить вопрос со свалкой бытовых отходов в карьере “Пурчел”. Кандидат Шора не понял, о чем речь, и переспросил Новака, после чего попросил его повторить свой вопрос на русском, а затем нашел “причину” не отвечать.

– 25 секунд не хватит для того, чтобы ответить на этот вопрос. Это входит в развитие инфраструктуры, для того, чтобы правильно вывозить мусор, чтобы довозить его до необходимой точки, и дороги…У нас есть конкретная программа. Давайте мы не будем сейчас тратить мое время, мы с вами отдельно поговорим на эту тему. – Вы не знаете, я понял, – парировал Новак.