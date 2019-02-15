Новак: Социалисты будут добиваться отмены Закона №303 и снижения тарифа на отопление (ВИДЕО)

Новак: Социалисты будут добиваться отмены Закона №303 и снижения тарифа на отопление (ВИДЕО)

В 2018 году фракция Партии социалистов предложила парламенту внести поправки в Закон №303 “О публичной услуге водоснабжения и канализации”, согласно которым поставщик должен напрямую заключать контракты с потребителями. Несмотря на это, закон не соблюдается, а индивидуальные контракты заключаются не со всеми потребителями, что приводит к тому, что гражданам приходится оплачивать дополнительно начисленные им кубы воды, которые они в действительности не потребляли. Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат Партии социалистов по одномандатному округу №31 Григорий Новак

– Расчет ведется, исходя из тарифа за воду, объема воды, указанного на счетчике в квартире, и показаний на общедомовом счетчике. Как с этим можно бороться? Единственное решение – обязать поставщика заключать со всеми потребителями индивидуальные контракты, о чем мы и говорили в парламенте в прошлом году. Но, несмотря на это, закон поставщиком услуг не соблюдается, –  сказал Новак, добавив, что в парламенте нового созыва социалисты потребуют отмены скандального закона, бьющего по карману всех кишиневцев. 

Новак также отметил, что фракция ПСРМ будет добиваться и снижения стоимости отопления. В данной связи он напомнил, что несмотря на снижение стоимости газа для конечного потребителя, тариф на отопление остался неизменным, хотя социалисты неоднократно в парламенте требовали пересмотреть его. Новак добавил, что формирование вернется к этому вопросу после выборов.

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