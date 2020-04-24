Новак: Санду и Нэстасе стали союзниками тех, кто еще совсем недавно поставил всю страну на колени

“Преступный тандем Плахотнюк-Шор снова атакует Молдову! Похоже, они взяли под контроль Конституционный суд, чтобы сохранить аэропортовый сбор. Интересно, что об этом думают Генпрокуратура и СИБ?”. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат Партии социалистов Григорий Новак.

Он обращает внимание на то, что в игру этой группировки были вовлечены Майя Санду и Андрей Нэстасе, которые стали союзниками тех, кто еще совсем недавно держал всю страну на коленях.

– У них один интерес, когда они хотят заблокировать российский кредит на 200 млн евро и поддержку правительства в отношении граждан и бизнес-среды. Оппозиция теперь хочет, чтобы Молдову настиг экономический и социальный крах, а преступные группировки снова могли взять власть в свои руки и начать воровать. Молдова, берегись! – написал он.

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