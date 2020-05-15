Новак рассказал, чего так боится Канду

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Сегодня Андриан Канду выступил с требованием созвать в срочном порядке заседание парламента, потому что он якобы очень переживает из-за созданной коронавирусом ситуации. Примечательно, что он же ранее пожадничал и не отдал свою депутатскую зарплату на борьбу с пандемией. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Григорий Новак.

Социалист напомнил, что правительство ежедневно по 1-2 раза выступает с информацией о действиях, предпринимаемых в борьбе с пандемией. Новак также отметил, что вскоре парламент действительно возобновит деятельность, и, уверен он, депутатам предстоит обсудить многие важные вопросы, представляющие интерес для граждан, как, например, расследование кражи миллиарда и процесс возвращения Международного аэропорта Кишинева гражданам.

– Убеждены, что народ хочет знать правду о тех, кто украл миллиард и аэропорт, и когда эти люди вернут награбленное. Понимаем, что Андриан Канду всячески пытается избежать обсуждения этих тем, потому что у него кое-что сильно подгорает, – считает Новак.



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