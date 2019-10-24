Новак просит Нэстасе правдиво ответить на три вопроса: “Люди заслуживают того, чтобы с ними поступали честно!”

Авторский комментарий депутата ПСРМ Григория Новака от первого лица.

Мы находимся на пороге второго тура выборов в мэрию Кишинёва. Без особого оптимизма, но и не падаем духом. Всё довольно спокойно, но ясности нет. Ион Чебан хорошо себя показал в пером туре. В отличие от своих конкурентов он не занимался пустой геополитической полемикой и не задевал оппонентов. Результат Чебана в первом туре очень хороший. Однако теперь многие кишинёвцы в раздумьях: “Как я, “правый”, могу голосовать за “левого”?

Кажется, пришло время немного прояснить ситуацию. Нет здесь “левых” и “правых”: все мы – жители Кишинёва. Мы ходим по одним и тем же плохим дорогам, отводим детей в забитые детские сады, старые школы и больницы, садимся в грязный, перегруженный транспорт по утрам и вечерам. Мы все “наслаждаемся” ароматными результатами правления Дорина и рассуждаем о коррупции в примэрии. Где здесь геополитика? Вот и встаёт вопрос о том, почему Нэстасе так много фотографируется с примарами крупных городов Румынии? Потому что ему нечего сказать о родном городе. Он ничего не сделал в МВД, и, видимо, так и будет продолжать ничего не делать в примэрии. Об этом даже обмолвилась его жена, когда сказала, что приедет в Кишинёв, когда город будет в безопасности. И это говорит жена министра внутренних дел! Если бы вы были министром внутренних дел в Германии, и ваша жена такое сказала, ваша политическая карьера была бы уничтожена. Я не критикую Нэстасе лишь потому, что он конкурент моего коллеги. Я хотел бы иметь повод проголосовать за него, если…

Если он докажет, что хотя бы в чём-то честен. Господин Нэстасе, ответьте на следующие вопросы – ответьте открыто и покажите, что уважаете жителей Кишинёва.

1. Был ли ваш голос в ПАСЕ за или против Румынии? Кто голосовал за Румынию: вы или господин Попшой? Что он вам тогда сказал ? Обещал помочь и здесь? И не проводите параллели между вами и Макроном и Меркель, потому что ни Макрон, ни Меркель не объявляли себя унионистами. Более того: вам до них ещё “расти” лет 200.

2. Правдивы ли утверждения Киртоакэ о краже 8 миллионов евро, когда он говорит, что вы принимали в этом непосредственное участие? Если это не так – почему вы не подали в суд на Киртоакэ? Встретьтесь с ним в суде и приведите убедительные контраргументы. Я готов выступить посредником в этом поединке.

3. История с автомобилем за 1 млн леев. Мы действительно должны поверить в то, что, будучи безработным в течение 6 лет и не заработав ни одного лея, этот миллион на покупку автомобиля в Кишинёве вам дала жена? В городе, в котором она не хочет жить? На какие деньги вы жили эти 6 лет? Сколько вы тратили в месяц и откуда взялись эти средства? Сколько раз вы летали куда-то за эти годы и на чьи деньги?

Обещаю: если вы честно ответите на эти три вопроса – я проголосую за вас. Не для себя, а для избирателей, жителей Кишинёва. Они заслуживают того, чтобы с ними поступали честно.