Новак представил доказательства подвоза граждан на заказной “митинг” Шора (ФОТО, ВИДЕО)

0

Участников так называемого протеста, проведенного партией “Шор” у центрального офиса Партии социалистов в четверг, организованно привезли на комфортабельных автобусах, после чего им раздали заранее заготовленные плакаты. Доказательства на своей странице в соцсети разместил депутат ПСРМ Григорий Новак.

Он опубликовал снимки, на которых запечатлен один из автобусов, а также идущие от него в сторону офиса социалистов “участники митинга”, а также видеозапись, где видно, как гражданам раздают заранее заготовленные плакаты с “народными требованиями”.

– Сегодня журналисты спросили меня, что я думаю о протесте, организованном партией “Шор” перед центральным офисом ПСРМ. Я сказал им, что это был организованный протест. Людей привезли на автобусе, и даже плакаты с лозунгами им раздали организаторы. В ответной реплике Марина Таубер сказала журналистам, что депутат Новак плохо проинформирован по этому вопросу. Ну, если Таубер так считает, то тогда я, пожалуй, предъявлю и доказательства по поводу сегодняшнего действа, – отметил социалист.